Как арендовать спецтехнику?

Аренда спецтехники, что нужно знать

Многие работы, будь то строительство и благоустройство, требуют присутствия определенной техники. Это могут быть самосвалы, экскаваторы, погрузчики или подъемные краны. Не каждая организация может позволить себе полноценный автопарк. Опять же, машины иногда ломаются. Пока идет поиск запасной части и ремонт, время на выполнение работы стремительно уходит. А это грозит неустойками и штрафами. Либо жители частного сектора решили самостоятельно засыпать часть дороги гравием, а техники нет. В этих случаях на помощь приходит аренда спецтехники.



Перечень техники



Некоторые организации готовы предложить ограниченный список машин. Например, только самосвалы или бортовые. Более крупные компании имеют в ассортименте практически все единицы. Это позволяет заключать выгодные договоры с предприятиями строительной сферы. Они участвуют в ремонте и прокладке дорог, благоустройстве дворов и территорий загородных санаториев. Кстати, доставляют технику компании своими силами. Поэтому решение вопроса о том, как доставить каток за Х км от города, решается исполнителем.



Плюсы аренды «все и сразу»



Если требуется определенный вид транспорта с необходимостью погрузки на борт, наша компания готова предложить весь спектр услуг. Не нужно думать, где и на каких условиях взять технику. При найме в разных местах приходится согласовывать дату и время, когда смогут быть на месте все участники процесса. И никто не может гарантировать, что ничего не случится. На то она и техника. В распоряжении крупных компаний машины находятся не в единственном экземпляре. А некоторые современные механизмы могут выполнять сразу несколько функций. Поэтому особых проблем никогда не возникает. К тому же, они готовы делать скидку при постоянных или крупных заказах.



Техническое состояние



За исправность арендованной техники несет ответственность ее владелец. При этом все машины и манипуляторы поступают в распоряжение вместе с профессиональными водителями и операторами. Отпадает необходимость держать в штате дополнительных людей и механиков. Это очень удобно для начинающих компаний, в работе которых требуется та или иная техника. При этом нет финансовой возможности ее приобрести и поддерживать в надлежащем виде. А профессионалы всегда приобретают новую. Она более маневренна, мобильна и функциональна. Аренда таких новинок может стоит недешево. Но для выполнения определенных видов работ она может стать идеальным вариантом.



Аренда спецтехники всегда выгодна для заказчиков. Часть работы на себя берет исполнитель: своевременное снабжение исправными машинами с опытными водителями, доставка их до места, проведение ремонта в случае необходимости. При этом обеспечен широкий выбор. Компании, которые давно на этом рынке, могут спрогнозировать сезонный спрос на те или иные единицы, увеличить их количество и обеспечить необходимый штат. Это позволяет качественно и вовремя исполнять свои обязанности, расширять клиентскую базу и строить прибыльный бизнес.